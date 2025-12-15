Россиянам назвали размер новой семейной налоговой выплаты с 2026 года

С 1 января 2026 года работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до одного миллиона рублей при рождении ребенка. Данная выплата не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Вечерняя Москва» выясняла, как получить выплату и почему компаниям это может быть выгодно.