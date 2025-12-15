Россиянам назвали размер новой семейной налоговой выплаты с 2026 года

С 2026 года в России начнет действовать новая мера поддержки — ежегодная «семейная налоговая выплата», которую уже окрестили «13-й родительской зарплатой». Об этом сообщила депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
По ее словам, средний размер этой выплаты составит от 70 до 100 тысяч рублей в год, хотя у некоторых семей сумма может быть и выше. Эта выплата представляет собой возврат части уплаченного подоходного налога (НДФЛ).
Новая льгота будет предоставляться семьям, имеющим двух и более детей, при условии, что средний доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе. Также будут учитываться критерии по имуществу и отсутствие задолженностей по алиментам.
Механизм выплаты предполагает возврат семи процентов из уплаченных родителями 13 процентов НДФЛ. Заявление на получение средств можно будет подавать с 1 июня по 1 октября 2026 года. На реализацию этой инициативы в бюджете уже заложено 119 миллиардов рублей, передает ТАСС.
С 1 января 2026 года работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам до одного миллиона рублей при рождении ребенка. Данная выплата не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. «Вечерняя Москва» выясняла, как получить выплату и почему компаниям это может быть выгодно.