Защита крабового короля Кана обжалует приговор за контрабанду и налоги

Адвокат бизнесмена Кана заявил о намерении обжаловать приговор в 24 года лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат бизнесмена Олега Кана намерена обжаловать приговор, вынесенный Фрунзенским районным судом Владивостока в отношении подзащитного. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Евгения Ефимчука.

«Да, будем обжаловать», — сказал Ефимчук агентству.

Напомним, суд приговорил сахалинского рыбопромышленника на 24 года лишения свободы строгого режима. Он признан виновным в создании преступного сообщества, контрабанде за рубеж более 3,4 тысячи тонн краба и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей на общую сумму свыше шести миллиардов рублей. При этом приговор вынесен заочно.

Ранее адвокат бизнесмена Кана просил закрыть уголовное дело из-за якобы смерти своего подзащитного.

Кто такой Олег Кан, которого называют «крабовым королём» и почему бизнесмена ищут по всему миру, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в конце апреля 2024 года Олега Кана признали виновным в организации убийства в 2010 году бизнесмена Валерия Пхиденко, которого тот подозревал в попытке покушения на свою жизнь.