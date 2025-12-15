Киселев оценил доказательства синхронизации 3I/ATLAS с луной Юпитера

В сети появилось сообщение о том, что ученые представили доказательства синхронизации кометы-НЛО 3I/ATLAS с одной из лун Юпитера — спутником Каллисто. Это заявление в блоге, который ведет «первый человек, раскрывший, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный», оценил в беседе с aif.ru астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
«Выражение “полностью синхронизирована с одной из лун Юпитера — спутником Каллисто” — слишком подозрительное, а утверждение о “пульсе” кометы каждые 16,16 часов звучит необычно и вызывает вопросы. Во-первых, кометы не “пульсируют” в том смысле, как это можно представить для механического объекта. Эти процессы могут быть переменчивыми, но говорить о “пульсе” с фиксированным периодом в 16,16 часов без дальнейших пояснений — очень расплывчатое утверждение… без конкретных данных и объяснений, что именно означает этот “пульс”, сложно оценить его значимость», — отметил Киселев.
По словам Киселева, есть вопросы и к утверждению о том, что межзвёздный объект подлетит к кислородному спутнику Юпитера в марте 2026 года.
«Комета 3I/ATLAS действительно движется по траектории, которая пройдет относительно близко к Земле в 2026 году. Однако, ее траектория не предполагает близкого пролета мимо Юпитера или его спутников. Межзвездные объекты, как правило, имеют очень вытянутые орбиты, и их путь через Солнечную систему может быть достаточно далек от планет. Если бы комета действительно пролетала так близко к Каллисто, это было бы значимым астрономическим событием, которое было бы широко освещено в научном сообществе», — отметил астроном.
Киселев уточнил, что комета 3I/ATLAS максимально приблизится к Земле 19 декабря. По его словам, увидеть межзвездный объект можно будет даже через небольшой любительский телескоп, а при наличии профессионального оборудования комету можно будет даже сфотографировать.