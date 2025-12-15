Ричмонд
-6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ переняли тактику Ирана при массовых атаках БПЛА вглубь России

В ночь с 13 на 14 декабря средства ПВО сбили 141 украинский беспилотник над регионами РФ. Эксперт Кондратьев рассказал, почему ВСУ отправляют дроны вглубь России.

Источник: Аргументы и факты

Количество отправленных вглубь России беспилотников ВСУ постепенно увеличивается. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, почему число атакующих РФ дронов может вырасти до тысячи.

Российские средства ПВО при этом успешно отражают все атаки и любое количество отправленных ВСУ дронов.

Напомним, в ночь на 14 декабря российские средства ПВО сбили 141 беспилотник ВСУ. Дроны были уничтожены над Рязанской, Тульской, Ленинградской, Калужской, Брянской и другими областями.

Еще 94 беспилотника перехватили над регионами РФ вечером 13 декабря и 10 дронов — утром следующего дня.

«Атаки ВСУ носят ежедневный характер, количество беспилотников, одновременно участвующих в атаках, сильно увеличивается. Если раньше это были единицы, теперь — десятки и сотни, а скоро, возможно, будут тысячи. Делается это потому, что работа систем ПВО дорого обходится государству. Это экономическая война длительного характера. Этот опыт ВСУ переняли от Ирана, когда страна запустила одновременно 800 дронов в Израиль. Да, Израиль отбился, но это стоило стране огромных денег», — отметил эксперт.

Кондратьев подчеркнул, что массовыми запусками дронов ВСУ рассчитывают нанести ущерб не только мирным гражданам и гражданской инфраструктуре, но и навредить экономике страны.

Ранее Кондратьев назвал четыре места, откуда могли запустить БПЛА в Петербург.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше