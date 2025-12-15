ВСУ переняли тактику Ирана при массовых атаках БПЛА вглубь России

Количество отправленных вглубь России беспилотников ВСУ постепенно увеличивается. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru рассказал, почему число атакующих РФ дронов может вырасти до тысячи.
Российские средства ПВО при этом успешно отражают все атаки и любое количество отправленных ВСУ дронов.
Напомним, в ночь на 14 декабря российские средства ПВО сбили 141 беспилотник ВСУ. Дроны были уничтожены над Рязанской, Тульской, Ленинградской, Калужской, Брянской и другими областями.
Еще 94 беспилотника перехватили над регионами РФ вечером 13 декабря и 10 дронов — утром следующего дня.
«Атаки ВСУ носят ежедневный характер, количество беспилотников, одновременно участвующих в атаках, сильно увеличивается. Если раньше это были единицы, теперь — десятки и сотни, а скоро, возможно, будут тысячи. Делается это потому, что работа систем ПВО дорого обходится государству. Это экономическая война длительного характера. Этот опыт ВСУ переняли от Ирана, когда страна запустила одновременно 800 дронов в Израиль. Да, Израиль отбился, но это стоило стране огромных денег», — отметил эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что массовыми запусками дронов ВСУ рассчитывают нанести ущерб не только мирным гражданам и гражданской инфраструктуре, но и навредить экономике страны.
