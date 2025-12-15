Новостройку по программе реновации возвели в Щукино

«В районе Щукино возвели новый дом по программе реновации. Он состоит из двух корпусов с единой подземной частью и насчитывает 486 квартир с чистовой отделкой. Пять из них специально адаптированы для маломобильных жильцов: увеличены коридоры и дверные проемы, установлена сантехника с поручнями. Общая жилая площадь квартир превышает 24 тыс. кв. м. Во дворе дома провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудованы детская и спортивная площадки, а также место для тихого отдыха. На первых этажах расположены просторные подъезды с функциональными зонами и помещения для объектов инфраструктуры. Новостройка находится в шаговой доступности от метро “Щукинская”, образовательных и медицинских учреждений, а также парков и скверов», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.