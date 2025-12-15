Новостройку по программе реновации возвели в Щукино

«В районе Щукино возвели новый дом по программе реновации. Он состоит из двух корпусов с единой подземной частью и насчитывает 486 квартир с чистовой отделкой. Пять из них специально адаптированы для маломобильных жильцов: увеличены коридоры и дверные проемы, установлена сантехника с поручнями. Общая жилая площадь квартир превышает 24 тыс. кв. м. Во дворе дома провели комплексное озеленение и благоустройство: оборудованы детская и спортивная площадки, а также место для тихого отдыха. На первых этажах расположены просторные подъезды с функциональными зонами и помещения для объектов инфраструктуры. Новостройка находится в шаговой доступности от метро “Щукинская”, образовательных и медицинских учреждений, а также парков и скверов», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Жилой комплекс спроектирован с учетом потребностей маломобильных граждан. На первом этаже отсутствуют ступени и пороги, а входные группы расположены на одном уровне с улицей. Для удобства слабовидящих жителей во дворе уложена тактильная плитка. В лифтах есть звуковое оповещение, а также возможность воспользоваться шрифтом Брайля. Девять современных лифтов, включая просторные кабины грузоподъемностью 1 тонна, соединяют наземную часть комплекса с подземным паркингом.
«В рамках реализации программы реновации особое внимание уделяется качеству жилых объектов и срокам их возведения. Строительство дома с июля 2023 года проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора. Всего было организовано девять выездных проверок, по результатам итоговой — оформлено заключение о соответствии здания требованиям проектной документации. Дом возведен на земельном участке площадью около 0,8 га. В квартирах выполнена улучшенная отделка, которая соответствует стандартам, утвержденным постановлением правительства Москвы», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.