«Игнорируете Новый год?»: психолог объяснила, почему это может быть полезно

Новогодние праздники для многих становятся источником стресса, но есть люди, которые сознательно решают не праздновать. Психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова рассказала KP.RU, почему игнорирование праздничных дней может быть даже полезным.
«Если вы все время находитесь в своем привычном ритме, — то у вас все хорошо! А за сбой ритмики придется заплатить дополнительным напряжением», — объяснила психолог.
По словам Розеновой, любой праздник — это стресс, пусть и позитивный, который нарушает привычный ритм жизни. Смена привычных действий, пост-праздничная усталость и необходимость восстанавливать распорядок требуют энергии и могут привести к депрессии.
Если человек сознательно решает провести праздник спокойно или вовсе пропустить его, это помогает переосмыслить события, восстановить силы и оставаться в стабильном ритме жизни. Такой подход позволяет действовать эффективно и сохранять внутреннее равновесие.
Ранее невролог Виктор Косс рассказал, как встретить Новый год без стресса. По его словам, справиться с напряжением помогут прогулки перед сном.