«Никуда не едем»: омское автомобильное движение сковали чудовищные пробки

Заторы на дорогах наблюдаются практически по всему городу. Сильно затруднено движение на проспекте Мира от остановки КДЦ «Кристалл» до остановки «СибАДИ». Стоит автомобильное движение от остановки «Аграрный университет» до остановки «Библиотека им. Пушкина». Традиционной пробкой сковано движение на мосту им. 60-летия ВЛКСМ по направлению с Левого берега в центр города.