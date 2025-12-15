«Никуда не едем»: омское автомобильное движение сковали чудовищные пробки

Туман и прошедший ночью снегопад сковал сегодня, 15 декабря, омские автомобильные трассы. Город с самого утра стоит в 10-балльных пробках.
Заторы на дорогах наблюдаются практически по всему городу. Сильно затруднено движение на проспекте Мира от остановки КДЦ «Кристалл» до остановки «СибАДИ». Стоит автомобильное движение от остановки «Аграрный университет» до остановки «Библиотека им. Пушкина». Традиционной пробкой сковано движение на мосту им. 60-летия ВЛКСМ по направлению с Левого берега в центр города.
Десятибалльной пробкой скован и Ленинградский мост — омичам трудно выбраться из Старого Кировска в центр. Большие сложности испытывают омские автомобилисты и на проспекте Карла Маркса — движение сильно затруднено от остановки «Цирк» до остановки «Площадь Ленина». Также значительная сложность в автомобильном движении наблюдается на улицах Ленина и Маршала Жукова.