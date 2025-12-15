Адвокат рассказала о просьбе Долиной оставить пианино при продаже квартиры

Ранее эксперт по языку жестов Илья Анищенко заявлял, что певица Лариса Долина, вероятно, говорила правду, когда заявила, что её заставили отдать деньги. Однако, по мнению Анищенко, артистка солгала в другом эпизоде. Он уверен, что её утверждение о физической невозможности прокомментировать ситуацию публично — неправда. Также сообщалось, что Долина до сих пор не вышла на связь по поводу возврата средств Лурье.