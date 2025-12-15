Ричмонд
Автоинспекторы спасли водителя на трассе в сильный мороз в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В выходные вечером на автодороге Канск — Абан — Богучаны сотрудники Госавтоинспекции заметили на обочине грузовой автомобиль с заглохшим двигателем.

Источник: НИА Красноярск

Внутри находился мужчина, который оказался в сложной ситуации из-за сильного мороза. Температура воздуха опустилась ниже −30 градусов. Полицейские сразу пришли на помощь, посадили водителя в служебный автомобиль, чтобы он согрелся, и доставили его в ближайший населенный пункт. Там мужчина смог приобрести дизельное топливо и горелку для обогрева.

Вернувшись на место, сотрудники ДПС вместе с водителем смогли запустить двигатель. Убедившись, что машина снова готова ехать, автоинспекторы пожелали мужчине счастливого пути и продолжили патрулирование трассы, рассказали в ГАИ.