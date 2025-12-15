Автоинспекторы спасли водителя на трассе в сильный мороз в Красноярском крае

Внутри находился мужчина, который оказался в сложной ситуации из-за сильного мороза. Температура воздуха опустилась ниже −30 градусов. Полицейские сразу пришли на помощь, посадили водителя в служебный автомобиль, чтобы он согрелся, и доставили его в ближайший населенный пункт. Там мужчина смог приобрести дизельное топливо и горелку для обогрева.