Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неуплату взыскания

Ярмольника привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). По ней грозит наложение административного штрафа в двухкратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.