Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неуплату взыскания

РИА Новости: Ярмольника оштрафовали за неоплату другого взыскания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Актера Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неоплату в срок другого штрафа, сообщается в судебных материалах, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в материалах.

Ярмольника привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). По ней грозит наложение административного штрафа в двухкратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.