Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неуплату взыскания

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Актера Леонида Ярмольника оштрафовали в двухкратном размере за неоплату в срок другого штрафа, сообщается в судебных материалах, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в материалах.
Ярмольника привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). По ней грозит наложение административного штрафа в двухкратном размере, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
За что именно актер не уплатил штраф в срок, не сообщается.