В Красноярске 15 декабря началась массовая дератизация

С 15 по 21 декабря в Красноярске пройдет сплошная дератизация жилых кварталов и придомовых территорий.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 декабря, в Красноярске стартовала массовая дератизация — обрабатывать будут жилые кварталы, подвалы, территории возле магазинов и мусорных площадок. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия при краевом правительстве.

Борьбу с крысами организуют управляющие компании, ТСЖ, владельцы торговых точек и контейнерных площадок. Вместе с этим комиссия рекомендовала регоператорам своевременно вывозить мусор. Контролировать процесс будет Роспотребнадзор.

Для дератизации будут использовать зерновые, контейнерные, брикетированные и гранулированные приманки. Горожанам в дни обработки рекомендуют проявлять осторожность во время прогулки с питомцами, особенно возле мусорных площадок. Используемые препараты — сильнодействующие яды.

«Выгуливайте собак только на поводке. Не допускайте питомцев к мусорным бакам, подвалам и техническим помещениям. Следите, чтобы собака ничего не подбирала с земли», — пишет в своих социальных сетях Илья Зайцев, депутат Законодательного собрания.

Помните, что отрава может остаться на уличной обуви. Тщательно мойте подошву сразу после возвращения домой. Также необходимо убирать обувь в места, недоступные для питомцев.

Дератизация завершится 21 декабря 2025 года.