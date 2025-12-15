В Красноярске 15 декабря началась массовая дератизация

Сегодня, 15 декабря, в Красноярске стартовала массовая дератизация — обрабатывать будут жилые кварталы, подвалы, территории возле магазинов и мусорных площадок. Такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия при краевом правительстве.
Борьбу с крысами организуют управляющие компании, ТСЖ, владельцы торговых точек и контейнерных площадок. Вместе с этим комиссия рекомендовала регоператорам своевременно вывозить мусор. Контролировать процесс будет Роспотребнадзор.
Для дератизации будут использовать зерновые, контейнерные, брикетированные и гранулированные приманки. Горожанам в дни обработки рекомендуют проявлять осторожность во время прогулки с питомцами, особенно возле мусорных площадок. Используемые препараты — сильнодействующие яды.
«Выгуливайте собак только на поводке. Не допускайте питомцев к мусорным бакам, подвалам и техническим помещениям. Следите, чтобы собака ничего не подбирала с земли», — пишет в своих социальных сетях Илья Зайцев, депутат Законодательного собрания.
Помните, что отрава может остаться на уличной обуви. Тщательно мойте подошву сразу после возвращения домой. Также необходимо убирать обувь в места, недоступные для питомцев.
Дератизация завершится 21 декабря 2025 года.