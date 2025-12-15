В Японии мужчина напал на людей в торговом центре, ранены двое

Напомним, чудовищный теракт произошел в Австралии. На пляже Бонди в Сиднее двое стрелков открыли огонь из винтовок по тысячам людей, собравшихся там отметить первый день еврейского праздника Ханука. Они успели сделать 50−60 выстрелов. При этом погибли 16 человек, в том числе один ребёнок.