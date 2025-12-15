В Японии мужчина напал на людей в торговом центре, ранены двое

В Японии мужчина напал на людей, находившихся в торговом центре в городе Фукуока. Этот город расположен на юго-западе страны. Агентство Киодо информирует, что при нападении пострадали два человека — женщина и мужчина. Они госпитализированы.
Сообщается, что сначала нападавшему удалось скрыться, но позже правоохранители нашли и арестовали его. В нападении подозревается 30-летний мужчина, который признал свою вину. Пока не сообщалось о причинах, заставивших мужчину напасть на людей.
Напомним, чудовищный теракт произошел в Австралии. На пляже Бонди в Сиднее двое стрелков открыли огонь из винтовок по тысячам людей, собравшихся там отметить первый день еврейского праздника Ханука. Они успели сделать 50−60 выстрелов. При этом погибли 16 человек, в том числе один ребёнок.
Также сообщалось, что в результате стрельбы, которая произошла в университете Брауна в США, погибло как минимум два человека, ещё около 20 получили различные ранения.