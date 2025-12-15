Челябинская область в топ-30 регионов с самыми высокими доходами населения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.
Соотношение доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — 2,55; среднедушевые доходы населения в III квартале 2025 года — 57,9 тыс. рублей в месяц; динамика реальных денежных доходов населения в III квартале этого года — 105,4%. И это 27 место в рейтинге.
Выше — Ямало-ненецкий автономный округ (2 место), Свердловская область (13), ХМАО — Югра (16), ниже — Тюменская область (41 место) и Курганская (69).
Для оценки ситуации в региональной сфере эксперты рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах России и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Этот показатель позволяет сравнивать регионы по уровню доходов с учетом их покупательной способности, во многом зависящей от уровня местных цен. Регионы были ранжированы по этому показателю.
Значение соотношения среднедушевых доходов и стоимости фиксированного потребительского набора в различных регионах в третьем квартале 2025 года изменяется в широком диапазоне от 1,2 до 5,85, то есть реальный (с учетом цен) уровень средних доходов у лидеров и аутсайдеров отличается почти в пять раз.
Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ненецкий автономный округ. В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,85. Также десятку лидеров рейтинга по отношению доходов к стоимости фиксированного набора входят Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа, Москва, Магаданская, Сахалинская области, Санкт-Петербург, Московская, Мурманская области, Республика Адыгея.
У лидирующей десятки регионов соотношение доходов и фиксированного набора превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в три раза.
Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Ингушетии — 1,2, где средний душевой доход составляет 26,8 тыс. рублей (рост за год в реальном выражении на 0,9%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Также невысока покупательная способность среднедушевых доходов отмечается в Туве, Карачаево-Черкесии, Республике Алтай и в Ставропольском крае.