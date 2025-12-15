Челябинская область в топ-30 регионов с самыми высокими доходами населения

Самое низкое соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в Ингушетии — 1,2, где средний душевой доход составляет 26,8 тыс. рублей (рост за год в реальном выражении на 0,9%). Таким образом, среднего дохода в этом регионе хватает чуть более чем на один фиксированный набор потребительских товаров и услуг. Также невысока покупательная способность среднедушевых доходов отмечается в Туве, Карачаево-Черкесии, Республике Алтай и в Ставропольском крае.