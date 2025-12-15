Юрист Алешкин дал советы, как не стать жертвой «схемы Долиной»

«Во-первых, сделку надо проводить с оценкой недвижимости, которую вы покупаете. Нужно убедиться, что выставленная цена является рыночной — не заниженной. Во-вторых, необходимо проверить наличие родственников, которые либо прописаны, либо имеют возможность каким-либо образом косвенно участвовать в сделке или заинтересованы в ней. В-третьих, нужно посмотреть, в каком материальном положении находится продавец, например, проверить на банкротство», — посоветовал юрист.