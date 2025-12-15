Юрист Алешкин дал советы, как не стать жертвой «схемы Долиной»

Избежать потери квартиры и денег по «схеме Долиной» поможет соблюдение нескольких правил, сообщил в разговоре с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
Напомним, весной 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к покупательнице — 35-летней матери-одиночке Полине Лурье, касающийся оспаривания сделки по продаже принадлежащей певице квартиры.
Артистка заявила, что стала жертвой мошенников и подписала договор под влиянием третьих лиц. Суд признал за Долиной право собственности на спорное имущество, а Лурье осталась и без квартиры, и без денег.
После этого на Долину обрушилась волна хейта, ее концерты стали отменять, а некоторые компании прекратили сотрудничество с артисткой. Тогда певица публично пообещала вернуть 112 миллионов Лурье, но не назвала сроки.
16 декабря 2025 года Верховный суд России планирует рассмотреть жалобу Полины Лурье по делу о квартире Долиной.
Юрист Алешкин, комментируя эту историю, озвучил несколько правил, которые помогут избежать участи Лурье. При этом специалист отметил, что даже соблюдение этих рекомендаций не защитит от мошенников на 100%.
«Во-первых, сделку надо проводить с оценкой недвижимости, которую вы покупаете. Нужно убедиться, что выставленная цена является рыночной — не заниженной. Во-вторых, необходимо проверить наличие родственников, которые либо прописаны, либо имеют возможность каким-либо образом косвенно участвовать в сделке или заинтересованы в ней. В-третьих, нужно посмотреть, в каком материальном положении находится продавец, например, проверить на банкротство», — посоветовал юрист.
Алешкин подчеркнул, что денежные средства при оплате квартиры нужно передавать продавцу только безналичными платежами, поскольку в случае спорной ситуации это поможет подтвердить факт того, что сделка была реальной.
Ранее Лурье резко ответила на слова Долиной о продаже квартиры из-за мошенников.