Диетолог Кованова: в новогоднюю ночь можно съесть 3 столовых ложки икры

Красная икра считается одним из самых новогодних продуктов. Сколько ее можно съесть без вреда для здоровья, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Икра — источник полезных жиров. Она полезна тем, кто заботиться о здоровье кожи волос и ногтей, в ней содержаться витамины и минералы, жирные кислоты, которые помогают в зимний период поддерживать иммунитет», — отметила эксперт.
По словам Кованой, потребление икры нужно ограничивать, переедание этого продукта может негативно сказаться на системе пищеварения.
«Икру можно всем здоровым людям, но в ограниченном количестве — не больше трех столовых ложек в день», — объяснила диетолог.
