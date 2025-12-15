Ричмонд
Диетолог Кованова: в новогоднюю ночь можно съесть 3 столовых ложки икры

Икра полезна всем здоровым людям, но в ограниченном количестве, объяснила диетолог Кованова. По ее словам, в день можно съесть не больше трех столовых ложек этого деликатеса.

Красная икра считается одним из самых новогодних продуктов. Сколько ее можно съесть без вреда для здоровья, рассказала aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

«Икра — источник полезных жиров. Она полезна тем, кто заботиться о здоровье кожи волос и ногтей, в ней содержаться витамины и минералы, жирные кислоты, которые помогают в зимний период поддерживать иммунитет», — отметила эксперт.

По словам Кованой, потребление икры нужно ограничивать, переедание этого продукта может негативно сказаться на системе пищеварения.

«Икру можно всем здоровым людям, но в ограниченном количестве — не больше трех столовых ложек в день», — объяснила диетолог.

