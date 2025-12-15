Япония впервые с 1973 года лишится всех панд из-за охлаждения отношений с Китаем

В январе будущего года в японских зоопарках не останется панд. Это произойдёт впервые с 1973 года. Причина — охлаждение отношений между Японией и Китаем, сообщает агентство Киодо.
Речь идёт о близнецах — самце Сяо Сяо и самке Лей Лей, которые сейчас живут в токийском зоопарке Уэно. В январе их предстоит отправить обратно в Китай, так как в феврале завершается срок действия договора об аренде животных.
Ранее Япония уже отправила на родину четырёх панд. Они жили в «Парке приключений» в префектуре Вакаяма. После июньской передачи в Японии оставались только панды из Уэно. Теперь их тоже ждёт возвращение в Китай.
Прежде содержавшиеся в зоопарке Уэно в Токио две гигантские панды — самец Лили и самка Синсин были отправлены чартерным рейсом в Китай. Решение о возвращении панд было принято этим летом в связи с ухудшением здоровья животных. В частности у бамбуковых медведей наблюдалось высокое давление.