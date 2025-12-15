Юбилей округа, подорожание коммуналки и рост зарплат: семь событий недели в ЯНАО

Ямал 10 декабря отметил 95-летие со дня образования. В 2026 году в регионе дважды изменятся тарифы на коммунальные услуги: с 1 января они вырастут на 1,7%, а с 1 октября последует дополнительное повышение на 15%. За год средний уровень заработной платы в ЯНАО увеличился на 8,9%. Об этих и других значимых событиях, произошедших в округе в период с 8 по 14 декабря, читайте в материале URA.RU.