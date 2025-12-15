Юбилей округа, подорожание коммуналки и рост зарплат: семь событий недели в ЯНАО

В 2026 году на Ямале тарифы ЖКУ вырастут дважды: с 1 января на 1,7 %, с 1 октября — еще на 15 %
На Ямале расширят сеть Wi-Fi и запустят ботов для записи к врачу.
Департамент информационных технологий и связи ЯНАО расширяет сеть бесплатного Wi‑Fi (точки появятся на площадях, остановках, в больницах, библиотеках, музеях и в административных зданиях). В мессенджере MAX уже работают чат‑боты для записи к врачу, оформления визита в МФЦ и получения информации о мерах поддержки участников СВО, а вскоре запустится чат‑бот для генерации QR‑кода карты «Морошка». При этом ключевые сервисы — Госуслуги, соцсети, приложение «Морошка», банковские приложения, 2ГИС, маркетплейсы и операторы связи — работают без перебоев.
Порядка полутора тысяч новых вакансий появится на Ямале в ближайшее время.
На Ямале стартует формирование туристического кластера с горнолыжным курортом — проект прошел отбор в рамках программ развития внутреннего туризма РФ. В настоящее время завершается подготовка документации: проектная часть находится на завершающей стадии прохождения Главгосэкспертизы. По оценкам главы региона Дмитрия Артюхова, реализация инициативы позволит создать около полутора тысяч новых рабочих мест, что особенно важно для местной молодежи, включая представителей КМНС.
На Ямале одобрили генеральный план развития Салехарда до 2035 года.
Власти Салехарда приняли генеральный план развития городского округа. В решении гордумы подчеркивается, что план разработан в соответствии с Уставом города и опирается на стратегии социально‑экономического развития территории. Документ охватывает ключевые сферы — образование, спорт, общественное питание, энергоснабжение и ритуальные услуги, а реализация первых объектов запланирована на 2035 год.
В ЯНАО в 2026 году вырастут тарифы на коммунальные услуги.
В 2026 году на Ямале запланировано двукратное повышение тарифов на коммунальные услуги: первое — с 1 января, второе — с 1 октября. Согласно распоряжению правительства РФ, начальный рост составит 1,7% — этот индекс изменения платы за ЖКУ единый для всех регионов страны. Для ЯНАО осенью предусмотрено дополнительное повышение на 15%, которое вступит в силу 1 октября 2026 года.
На Ямале вырос уровень средней заработной платы.
Средняя заработная плата в ЯНАО за январь-сентябрь 2025 года составила 176 633 рубля. По данным окружного департамента экономики, этот показатель на 8,9 % выше, чем за тот же период прошлого года.
Ямал отметил 95‑летие.
Ямал 10 декабря торжественно отметил 95‑летие со дня образования. С праздничным обращением к жителям выступил губернатор Дмитрий Артюхов. Юбилейные мероприятия прошли и в пяти районах округа — Тазовском, Надымском, Шурышкарском, Ямальском и Приуральском, где на протяжении поколений сохраняются традиции коренных народов Крайнего Севера.
Полпред президента в УрФО Артем Жога также поздравил жителей региона, пожелав им здоровья, счастья и благополучия, а также отметил радушие местных жителей, которое они проявляют и на Ямале, и при восстановлении городов Донбасса. К поздравлениям присоединился и секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, назвав Ямал «землей невероятной силы», и поблагодарил северян — от работников нефтегазовой отрасли до представителей коренных народов — за развитие промышленной инфраструктуры и сохранение традиционного уклада жизни.
В ЯНАО планируют сохранить деревянные дома как памятники ушедшей эпохи.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов озвучил план по сохранению части деревянных домов в городах региона как памятников эпохи — их разместят в центральных районах после того, как завершится расселение ветхого жилья. В качестве примера он привел уже существующий экспонат — разрезанные пополам балки, демонстрирующие быт времен освоения севера.