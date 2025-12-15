На Иркутском авиазаводе собирают новое крыло для самолета МС-21

— Цех выполняет завершающие операции перед передачей изделия в финальную сборку. Специалисты стыкуют консольные части крыла с фюзеляжем, после чего монтируют бортовую кабельную сеть, системы управления, гидравлику, противообледенительную систему и другие компоненты, — рассказывают специалисты.
В данный момент на самолете уже установлены балки закрылков и отрегулированы рельсы предкрылков. Сейчас рабочие монтируют кабельную сеть, собирают малую механизацию и трансмиссии для предкрылков и закрылков. После этого начнется навеска и регулировка крупных агрегатов — самих закрылков и предкрылков.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорт Братск закрыт из-за непогоды 15 декабря, утренние рейсы задерживаются.