У Венесуэлы лайнер едва не столкнулся с самолетом ВВС США: чем закончилась история

Гражданскому борту компании JetBlue, который летел из Кюрасао около Венесуэлы едва не столкнулся с самолетом-заправщиком американских военно-воздушных сил. Трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям гражданского самолета — он изменил траекторию движения. Об этом сообщает телекомпания CNN.
Отмечается, что борт компании JetBlue направлялся в Нью-Йорк и вынужденно перестал набирать высоту, поскольку на этой же высоте летел заправщик ВВС США. При этом военный самолет двигался с отключенным транспондером.
Расстояние между воздушными судами не превышало трех-пяти километров. После того, как гражданское судно изменило траекторию, военный самолет направился в сторону Венесуэлы.
Ранее в США разбился военный самолёт. Речь идёт об истребителе F-16 ВВС США. Крушение произошло недалеко от аэропорта Трона в Калифорнии. Пилот остался жив, однако получил травмы, которые медики расценивают как среднетяжёлые.