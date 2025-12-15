Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как снять блокировку с банковской карты — новый способ

Центробанк разработал новый механизм разблокировки банковских карт.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заблокированную банковскую карту можно будет разблокировать без суда. Новый механизм, разработанный Центробанком РФ и МВД, заработал с 1 декабря, рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Россияне, которым заблокировали карты за операции с криптовалютой, смогут обратиться в МВД за досудебной разблокировкой счетов, сообщил Уваров. Он пояснил, что речь идет о гражданах, которые по попали под блокировку случайно или из-за действий мошенников.

Злоумышленники покупают криптовалюту за ворованные деньги. Из-за этого продавец попадает под блокировку как участник мошеннической схемы. Его банковские карты блокируются на неопределенный срок несмотря на то, что гражданин легально владел криптовалютой и не предполагал, что продает её мошеннику.

При Вадим Уваров отметил, что на самом деле количество ошибочных блокировок банковских карт незначительно. Более 500 человек подали в суд, чтобы добиться разблокировки карт, но только четырех из них судьи признали невиновными. Остальные получили отказ, сообщил Уваров.

Теперь граждане смогут обратиться в Центробанк, чтобы узнать, почему им заблокировали банковскую карту. Там им сообщат всю необходимую информацию по уголовному делу и подразделению МВД, которое занимается расследованием. Затем пострадавшему человеку придется связаться со следователями и объясниться, чтобы с банковской карты сняли блокировку.

Вадим Уваров подчеркнул, что этот механизм подойдет только для тех людей, которые действительно уверены в своей невиновности, пишет «РГ».