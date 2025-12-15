Как снять блокировку с банковской карты — новый способ

Теперь граждане смогут обратиться в Центробанк, чтобы узнать, почему им заблокировали банковскую карту. Там им сообщат всю необходимую информацию по уголовному делу и подразделению МВД, которое занимается расследованием. Затем пострадавшему человеку придется связаться со следователями и объясниться, чтобы с банковской карты сняли блокировку.