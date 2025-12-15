«Аэрофлот» впервые открыл продажу субсидированных билетов на 25 направлений

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открыла продажу авиабилетов по государственным субсидированным тарифам на 2026 год. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе компании.
— Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений, — говорится в сообщении.
Из Москвы и обратно субсидированные тарифы действуют на рейсы в Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ и Калининград. Льготные перелеты также доступны из Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и Владивостока.
Субсидирование позволяет снизить стоимость авиабилетов для жителей отдаленных регионов. Подробная информация об условиях и оформлении размещена на официальном сайте авиакомпании в разделе «Субсидированные авиабилеты».
18 ноября стало известно, что Министерство транспорта России готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с 2022 года в рамках соображений безопасности.
В этот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который закрыт с 2022 года, может возобновить работу до конца 2025 года.