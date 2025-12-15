Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» впервые открыл продажу субсидированных билетов на 25 направлений

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открыла продажу авиабилетов по государственным субсидированным тарифам на 2026 год. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые открыла продажу авиабилетов по государственным субсидированным тарифам на 2026 год. Об этом в понедельник, 15 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

— Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений, — говорится в сообщении.

Из Москвы и обратно субсидированные тарифы действуют на рейсы в Благовещенск, Анадырь, Магадан, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Горно-Алтайск, Южно-Сахалинск, Владивосток, Якутск, Улан-Удэ и Калининград. Льготные перелеты также доступны из Санкт-Петербурга, Красноярска, Хабаровска и Владивостока.

Субсидирование позволяет снизить стоимость авиабилетов для жителей отдаленных регионов. Подробная информация об условиях и оформлении размещена на официальном сайте авиакомпании в разделе «Субсидированные авиабилеты».

18 ноября стало известно, что Министерство транспорта России готовится к открытию аэропортов, которые закрыты с 2022 года в рамках соображений безопасности.

В этот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который закрыт с 2022 года, может возобновить работу до конца 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше