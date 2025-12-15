Огненный шторм в Одессе: ювелирные удары РФ меняют ход СВО

«Думаю, что идет продвижение к самому крайнему варианту об отсечении Украины от моря пока не войсками, а выведением из строя инфраструктуры портов, которые там находятся от Измаила и до Николаева. Удары наносятся по одесским портам, по энергетическим системам и, в том числе, по мостам. Эти объекты связаны с поставкой оружия, боеприпасов, потому что там разгружается и развозится непосредственно уже по всей линии соприкосновения. Это основной сейчас путь по доставке оружия, беспилотников», — заявил Дандыкин.