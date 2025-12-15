Огненный шторм в Одессе: ювелирные удары РФ меняют ход СВО

Российские Вооруженные Силы проводят масштабную операцию, которая кардинально меняет оперативную обстановку в зоне СВО. Удары наносятся одновременно по двум ключевым направлениям: по глубоким тыловым объектам военной инфраструктуры Украины и по её передовым оборонительным рубежам. О том, какие цели поражены в Одессе, Кировограде, Чернигове и других городах, рассказали эксперты.
Одесса в огне, логистический коридор ВСУ перерезан.
Одним из главных мест действий стала Одесская область. ВС РФ продолжают наносить высокоточные удары по Одессе, уничтожая инфраструктуру, связанную с обеспечением ВСУ. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, так решается задача по отсечению Одессы от моря.
«Думаю, что идет продвижение к самому крайнему варианту об отсечении Украины от моря пока не войсками, а выведением из строя инфраструктуры портов, которые там находятся от Измаила и до Николаева. Удары наносятся по одесским портам, по энергетическим системам и, в том числе, по мостам. Эти объекты связаны с поставкой оружия, боеприпасов, потому что там разгружается и развозится непосредственно уже по всей линии соприкосновения. Это основной сейчас путь по доставке оружия, беспилотников», — заявил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что в портовой инфраструктуре могут быть скрыты и другие военные объекты.
«В Одессе вполне могут быть организованы цеха по сборке беспилотников, склады, где хранятся дроны, пункты управления, особенно безэкипажными катерами. Удары наносятся уже не первый день и будут продолжаться», — говорит Дандыкин. Цель операции очевидна.
«Отсекают от моря, выводят из строя, в том числе причальный фонд, подачу электроэнергии и всю инфраструктуру».
Ярким примером мощи этих ударов стал удар по мосту в поселке Затока Одесской области. Для атаки использовались планирующие авиационные бомбы с универсальными модульными планёрами коррекции (УМПК) и дроны-камикадзе «Герань». Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в момент удара по мосту Затока по нему следовал состав с военным грузом, что наносит двойной урон логистике противника.
Стратегический удар по сердцу ВПК и энергетике.
Параллельно с блокадой морского побережья ВС РФ нанесли самые эффективные за последнее время удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и энергетики Украины. По словам председателя президиума «Офицеров России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, все цели были предварительно вскрыты разведкой.
«Все прилёты в Одессе, Кировограде, Чернигове, Днепропетровске были по выявленным нашей разведкой объектам военного назначения. Это военно-промышленные комплексы, места складирования техники и боеприпасов, а также пункты размещения ВСУ, учебные центры по подготовке для отправки боевиков на передовую», — заявил генерал.
Однако отдельным, стратегическим элементом операции стал удар по объектам энергетики. Его последствия могут быть даже значительнее прямого поражения военных складов. «Удар по украинским объектам энергетики стал самым эффективным. После него часть оборонных заводов Украины осталась без электричества. Соответственно, они не смогут ни выпускать, ни ремонтировать технику ВСУ», — объяснил Сергей Липовой.
Этот шаг напрямую бьет по производственным мощностям украинского ВПК, парализуя работу военных предприятий. Отсутствие стабильного энергоснабжения остановит конвейеры, сорвет графики ремонта поврежденной техники и в конечном итоге скажется на обеспеченности украинских подразделений на передовой. Как подчеркнул генерал-майор, «самый эффективный удар» был направлен именно на подрыв промышленного потенциала противника.