В Омской области нашли около 20 тысяч тонн зерна сомнительной безопасности

Помимо этого, специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения в части подтверждения качественных характеристик зерна, в частности: исследования пшеницы на наличие вредных примесей. Также ведомством было зафиксировано расхождение данных в объеме задекларированного зерна, которое превысило фактически собранный урожай. Всего с начала 2025 года Управление Россельхознадзора выявило 179 фактов недостоверного декларирования партий зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом порядка 450 тысяч тонн.