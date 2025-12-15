В Омской области нашли около 20 тысяч тонн зерна сомнительной безопасности

За период с 1 по 12 декабря 2025 года специалисты Россельхознадзора по Омской области выявили 6 фактов недостоверного декларирования партий зерновых и зернобобовых культур. Общий сомнительного урожая составил 20 тысяч тонн.
При проверке оформления деклараций, установлено, что ряд фермеров проигнорировали обязательные требования технического регламента «О безопасности зерна». Омские аграрии выпустили в обращение урожай пшеницы и гороха 2024 года без проведения лабораторных исследований на наличие остаточных количеств пестицидов, фактически примененных при выращивании культур. Отсутствие таких данных создает риск попадания не безопасной продукции на зерновой рынок.
Помимо этого, специалистами Россельхознадзора выявлены нарушения в части подтверждения качественных характеристик зерна, в частности: исследования пшеницы на наличие вредных примесей. Также ведомством было зафиксировано расхождение данных в объеме задекларированного зерна, которое превысило фактически собранный урожай. Всего с начала 2025 года Управление Россельхознадзора выявило 179 фактов недостоверного декларирования партий зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом порядка 450 тысяч тонн.