В центре Владивостока зажглась архитектурная подсветка на 20 зданиях

Работы выполнены в рамках проекта «Туристический код Владивостока», отмечает пресс-служба мэрии.
В числе зданий, где смонтирована подсветка, известные исторические объекты, такие как торговый центр «Зеленые кирпичики» (Светланская, 23), Дальрыбвтуз (Океанский проспект, 5) и Дом Демби (Океанский проспект, 9). Также подсветка появилась на здании бывшей гостиницы «Сибирское Подворье» (Океанский проспект, 26). Кроме того, огни гирлянд подсвечивают дома по Океанскому проспекту, 8, 11, 12, 13а, 15а, 15/3, 20, Мордовцева, 8 и 12, на улице Светланской, 23а, Фонтанной, 24, 26, 28 и 47, а также Семеновской, 30 и Адмирала Фокина, 27.
Кстати, в предыдущие годы архитектурная подсветка украсила 28 зданий, многие из списка расположены на улице Адмирала Фокина. Подсветка установлена с двух сторон прогулочной зоны улицы — от Пограничной, 6 до Океанского проспекта, 9 и от Адмирала Фокина, 2 до Океанского проспекта, 7. Ее включают в выходные и праздничные дни.