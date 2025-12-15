В центре Владивостока зажглась архитектурная подсветка на 20 зданиях

В числе зданий, где смонтирована подсветка, известные исторические объекты, такие как торговый центр «Зеленые кирпичики» (Светланская, 23), Дальрыбвтуз (Океанский проспект, 5) и Дом Демби (Океанский проспект, 9). Также подсветка появилась на здании бывшей гостиницы «Сибирское Подворье» (Океанский проспект, 26). Кроме того, огни гирлянд подсвечивают дома по Океанскому проспекту, 8, 11, 12, 13а, 15а, 15/3, 20, Мордовцева, 8 и 12, на улице Светланской, 23а, Фонтанной, 24, 26, 28 и 47, а также Семеновской, 30 и Адмирала Фокина, 27.