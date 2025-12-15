Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор НСО назвал корректировку бюджета самым трудным решением

Андрей Травников признал, что снижение прибыли во всех отраслях вынудило внести болезненные изменения в региональный бюджет, чего не делали много лет.

Источник: Om1 Новосибирск

На итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о самом трудном решении, которое ему пришлось принять в 2025 году. Как отметил глава региона, оно было напрямую связано с корректировкой областного бюджета. «Мы понимали, что итоги 2025 года будут не самые лучшие с точки зрения бюджета. В предыдущие годы наша экономика была более устойчивой по сравнению с соседями. Но в 2025-м прибыль снизилась абсолютно во всех областях. Пришлось вносить болезненные изменения в бюджет — такого мы не делали много лет», — признался Травников.

При этом губернатор выразил надежду на улучшение ситуации в следующем году, отметив сохранение тенденций развития и возможное снижение ключевой ставки ЦБ. «Основания для скачка у нас есть. Будем надеяться, что этот скачок произойдет во второй половине следующего года», — пояснил он.

Напомним, что в конце ноября депутаты Законодательного собрания региона поддержали в первом чтении проект бюджета на 2026−2028 годы. Согласно документу, доходы области в 2026 году прогнозируются на уровне 325 млрд рублей при расходах в 369 млрд, что формирует дефицит в 44 млрд рублей.