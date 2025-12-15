Губернатор НСО назвал корректировку бюджета самым трудным решением

На итоговой пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о самом трудном решении, которое ему пришлось принять в 2025 году. Как отметил глава региона, оно было напрямую связано с корректировкой областного бюджета. «Мы понимали, что итоги 2025 года будут не самые лучшие с точки зрения бюджета. В предыдущие годы наша экономика была более устойчивой по сравнению с соседями. Но в 2025-м прибыль снизилась абсолютно во всех областях. Пришлось вносить болезненные изменения в бюджет — такого мы не делали много лет», — признался Травников.