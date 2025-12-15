Церемония прощания с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке

Церемония прощания с пианистом, композитором и актёром Левоном Оганезовым состоится в Нью Йорке 16 декабря. Эта информация была размещена на странице артиста в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена).
Похороны народного артиста России пройдут на кладбище Кенсико.
Как рассказала дочь композитора Мария Шкловер, Левон Оганезов скончался в субботу, 13 декабря. Причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание — музыкант длительное время мужественно сражался с недугом.
