Церемония прощания с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке

Церемония прощания с пианистом, композитором и актёром Левоном Оганезовым состоится в Нью Йорке 16 декабря. Эта информация была размещена на странице артиста в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена).