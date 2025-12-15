Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Церемония прощания с Левоном Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке

Левон Оганезов скончался в субботу, 13 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Церемония прощания с пианистом, композитором и актёром Левоном Оганезовым состоится в Нью Йорке 16 декабря. Эта информация была размещена на странице артиста в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена).

Похороны народного артиста России пройдут на кладбище Кенсико.

Как рассказала дочь композитора Мария Шкловер, Левон Оганезов скончался в субботу, 13 декабря. Причиной ухода из жизни стало онкологическое заболевание — музыкант длительное время мужественно сражался с недугом.

Ранее KP.RU сообщил, что в США умер влиятельный политик Дик Чейни. Он скончался на 85-м году жизни от хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.