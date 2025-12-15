Губернатор Хоценко сообщил о ситуации с уборкой снега с омских улиц

Утром 15 декабря в Омской области прошёл снегопад, из-за чего на дорогах появились серьёзные заторы. Губернатор Виталий Хоценко в своём телеграм-канале сообщил, что необходимая дорожная техника уже вышла на улицы города.
По словам главы региона, в первую очередь коммунальным службам поручено очистить от снега территории рядом с образовательными учреждениями — вузами, колледжами, школами и детскими садами. Также в план работ включили подъезды и площадки у медицинских организаций и других социальных учреждений. Отдельной задачей обозначена уборка основных региональных и федеральных трасс.
Губернатор также попросил омичей соблюдать осторожность на дорогах и в общественных пространствах в условиях непогоды.