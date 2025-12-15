Губернатор Хоценко сообщил о ситуации с уборкой снега с омских улиц

По словам главы региона, в первую очередь коммунальным службам поручено очистить от снега территории рядом с образовательными учреждениями — вузами, колледжами, школами и детскими садами. Также в план работ включили подъезды и площадки у медицинских организаций и других социальных учреждений. Отдельной задачей обозначена уборка основных региональных и федеральных трасс.