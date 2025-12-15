В Хабаровске риелтор обманула жильца района на 4 миллиона

В Хабаровске сотрудники полиции раскрыли мошенничество, в результате которого житель Хабаровского района лишился квартиры и крупной суммы денег, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Мужчина планировал переезд с пожилой матерью из села Некрасовка в краевой центр и обратился к индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги по подбору и продаже недвижимости.
Риелтор продала квартиру потерпевшего, подобрала ему новое жильё, куда мужчина с родственницей заселились, но сделка не была оформлена документально. Все средства от продажи остались у подозреваемой, которая уклонялась от исполнения обязательств. В итоге собственники прежнего жилья обратились в суд за принудительным выселением. Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей.
Задержанной оказалась 39-летняя женщина. Она призналась, что потратила деньги на личные нужды. Против неё возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальная санкция — до 10 лет лишения свободы. Ей назначен запрет определённых действий.