В Хабаровске риелтор обманула жильца района на 4 миллиона

Риелтор продала квартиру потерпевшего, подобрала ему новое жильё, куда мужчина с родственницей заселились, но сделка не была оформлена документально. Все средства от продажи остались у подозреваемой, которая уклонялась от исполнения обязательств. В итоге собственники прежнего жилья обратились в суд за принудительным выселением. Общий ущерб составил около 4 миллионов рублей.