Тела двух пожилых людей обнаружены в доме голливудского режиссера Роба Райнера

В сентябре в Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля рэпера D4vd нашли человеческие останки. Городская полиция обратила внимание на эвакуированную машину рэпера 8 сентября после поступивших жалоб на неприятный запах из нее, после чего нашла в ее багажнике труп. Позже стало известно, что они принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес, которая пропала в апреле 2024 года.