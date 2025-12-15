Ричмонд
Тела двух пожилых людей обнаружены в доме голливудского режиссера Роба Райнера

Тела двух пожилых людей найдены в доме, принадлежащем голливудскому режиссеру Робу Райнеру и его жене Мишель в Лос-Анджелесе. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщил портал TMZ.

Спасатели, прибывшие по вызову, обнаружили тела 68-летней женщины и 78-летнего мужчины. Возраст последнего совпадает с возрастом Райнера, однако официального подтверждения того, что одним из погибших является режиссер, не поступало.

Роб Райнер — известный голливудский режиссер, автор фильмов «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». Он также сыграл роль отца главного героя в «Волке с Уолл-стрит». Причины произошедшего и личности погибших устанавливаются, говорится в сообщении.

В сентябре в Лос-Анджелесе в багажнике автомобиля рэпера D4vd нашли человеческие останки. Городская полиция обратила внимание на эвакуированную машину рэпера 8 сентября после поступивших жалоб на неприятный запах из нее, после чего нашла в ее багажнике труп. Позже стало известно, что они принадлежат 15-летней Селесте Ривас Эрнандес, которая пропала в апреле 2024 года.