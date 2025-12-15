Стало известно, что Япония впервые за 50 лет останется без китайских панд

Как сообщает агентство Kyodo, в настоящее время на территории Японии находятся две панды, арендованные у КНР, — Сяо-Сяо и Лей-Лей. Они являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно. По данным источников агентства, животных планируется вернуть в Китай в январе 2026 года, хотя формальный срок аренды истекает лишь в феврале того же года.