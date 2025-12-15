Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Япония впервые за 50 лет останется без китайских панд

Японские зоопарки могут лишиться китайских панд на фоне резкого обострения отношений Токио и Пекина.

Японские зоопарки могут лишиться китайских панд на фоне резкого обострения отношений Токио и Пекина. Причиной стали высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване и последовавшая жесткая реакция китайской стороны.

Как сообщает агентство Kyodo, в настоящее время на территории Японии находятся две панды, арендованные у КНР, — Сяо-Сяо и Лей-Лей. Они являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно. По данным источников агентства, животных планируется вернуть в Китай в январе 2026 года, хотя формальный срок аренды истекает лишь в феврале того же года.

Отмечается, что в случае реализации этих планов Япония впервые за последние полвека останется без панд в своих зоопарках. В Токио опасаются, что Пекин может отказаться от передачи новых животных на фоне ухудшения двусторонних отношений. Подобные призывы уже звучали в китайских СМИ и социальных сетях, где резко критикуют японское руководство за позицию по Тайваню.

Напряженность между странами усилилась после того, как Такаити в ходе парламентских дебатов заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня станет для Японии «экзистенциальной угрозой» и может вынудить страну воспользоваться правом на коллективную самооборону. Эти слова вызвали резкое недовольство Пекина, который сделал Токио официальное представление.

Скандал получил продолжение после того, как генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь разместил в соцсетях запись с угрозой «отрубить голову» японскому премьеру. Позднее публикация была удалена. Вслед за этим МИД Китая выступил с предупреждением для граждан КНР о рисках поездок в Японию.

Тайвань находится под управлением собственной администрации с 1949 года, когда после поражения в гражданской войне туда отступили силы Гоминьдана. Тайбэй сохраняет символику прежней Китайской Республики, однако Пекин считает остров одним из регионов КНР. Эту позицию поддерживает большинство государств мира, включая Россию.

Читайте также: Обнародовано, что делала семья Усольцевых за часы до загадочного исчезновения.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше