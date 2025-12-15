Стало известно, что Япония впервые за 50 лет останется без китайских панд

Японские зоопарки могут лишиться китайских панд на фоне резкого обострения отношений Токио и Пекина. Причиной стали высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити о Тайване и последовавшая жесткая реакция китайской стороны.
Как сообщает агентство Kyodo, в настоящее время на территории Японии находятся две панды, арендованные у КНР, — Сяо-Сяо и Лей-Лей. Они являются главной достопримечательностью токийского зоопарка Уэно. По данным источников агентства, животных планируется вернуть в Китай в январе 2026 года, хотя формальный срок аренды истекает лишь в феврале того же года.
Отмечается, что в случае реализации этих планов Япония впервые за последние полвека останется без панд в своих зоопарках. В Токио опасаются, что Пекин может отказаться от передачи новых животных на фоне ухудшения двусторонних отношений. Подобные призывы уже звучали в китайских СМИ и социальных сетях, где резко критикуют японское руководство за позицию по Тайваню.
Напряженность между странами усилилась после того, как Такаити в ходе парламентских дебатов заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня станет для Японии «экзистенциальной угрозой» и может вынудить страну воспользоваться правом на коллективную самооборону. Эти слова вызвали резкое недовольство Пекина, который сделал Токио официальное представление.
Скандал получил продолжение после того, как генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь разместил в соцсетях запись с угрозой «отрубить голову» японскому премьеру. Позднее публикация была удалена. Вслед за этим МИД Китая выступил с предупреждением для граждан КНР о рисках поездок в Японию.
Тайвань находится под управлением собственной администрации с 1949 года, когда после поражения в гражданской войне туда отступили силы Гоминьдана. Тайбэй сохраняет символику прежней Китайской Республики, однако Пекин считает остров одним из регионов КНР. Эту позицию поддерживает большинство государств мира, включая Россию.
Читайте также: Обнародовано, что делала семья Усольцевых за часы до загадочного исчезновения.