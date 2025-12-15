В доме известного голливудского режиссёра найдены тела двух человек: что произошло

В Лос Анджелесе в доме известного голливудского режиссёра Роба Райнера обнаружены тела двух человек, информирует портал TMZ.
Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть 68-летней женщины и 78-летнего мужчины — именно столько лет сейчас режиссёру. При этом прямо не утверждается, что один из погибших — сам Райнер.
Роб Райнер пришёл в режиссуру в 1960-х годах. Широкую известность ему принесли киноленты «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». Кроме того, в 2013 году Райнер появился на экране в роли отца главного героя в картине «Волк с Уолл стрит».
Ранее стало известно о смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, лидера группы Black Sabbath. Ему было 76 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News. Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.