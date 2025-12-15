В доме известного голливудского режиссёра найдены тела двух человек: что произошло

Роб Райнер пришёл в режиссуру в 1960-х годах. Широкую известность ему принесли киноленты «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». Кроме того, в 2013 году Райнер появился на экране в роли отца главного героя в картине «Волк с Уолл стрит».