Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В доме известного голливудского режиссёра найдены тела двух человек: что произошло

В доме режиссера Роба Райнера в Лос-Анджелесе нашли тела двух человек.

Источник: Комсомольская правда

В Лос Анджелесе в доме известного голливудского режиссёра Роба Райнера обнаружены тела двух человек, информирует портал TMZ.

Прибывшие на место правоохранители констатировали смерть 68-летней женщины и 78-летнего мужчины — именно столько лет сейчас режиссёру. При этом прямо не утверждается, что один из погибших — сам Райнер.

Роб Райнер пришёл в режиссуру в 1960-х годах. Широкую известность ему принесли киноленты «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней». Кроме того, в 2013 году Райнер появился на экране в роли отца главного героя в картине «Волк с Уолл стрит».

Ранее стало известно о смерти легендарного рок-музыканта Оззи Осборна, лидера группы Black Sabbath. Ему было 76 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News. Осборн ушел из жизни 22 июля 2025 года. В последние годы он боролся с болезнью Паркинсона.