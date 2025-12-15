В аэропорту Омска произошел коллапс: из-за непогоды массово задерживаются рейсы

Наиболее серьезные изменения в расписании коснулись рейсов в Москву. Задержаны вылеты трех воздушных судов. Максимальный перенос — более чем на 5 часов — ожидает рейс «Аэрофлота»: вместо 5:40 его вылет предварительно перенесен на 10:30. Рейс S7 Airlines, изначально запланированный на 6:25, должен отправиться в 8:55. Самый поздний вылет в столицу, по актуальным данным, запланирован на 11:55 вместо 6:35.
Значительно задерживается и рейс в Казань. Самолет, который должен был вылететь в 6:45, по новому расписанию отправится в столицу Татарстана только в 16:30. Кроме того объявлена задержка рейса в Астану. Его вылет перенесен на 1 час 15 минут и в настоящее время запланирован на 10:05.
Не исключено, что на расписание работы аэропорта в Омске повлияла непогода. С ночи в городе идет снег и метет метель.
Напомним, какие действия предпринимать в случае задержки или отмены рейсов.