Взрывы прогремят сегодня на правобережье Красноярска

В Красноярске сегодня, 15 декабря, на месторождении Торгашинское с 12 до 17 часов проведут взрывные работы.

Об этом предупреждает главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

Радиус опасной зоны составляет 550 метров, в ней будут подаваться соответствующие звуковые сигналы:

  • первый «предупредительный» — один продолжительный сигнал сиреной — при вводе опасной зоны;
  • второй «боевой» — два продолжительных сигнала, когда проводится взрыв;
  • третий «отбой» — три коротких означают окончание взрывных работ.

Услышав звуки сирен и взрывов, жителям не следует предпринимать никаких действий.

