За 11 месяцев омичи заплатила 99,2 миллиардов рублей во внебюджетные фонды

За 11 месяцев 2025 года поступления страховых взносов во внебюджетные фонды от налогоплательщиков Омской области составили 99,2 миллиардов рублей. Это на 10,9 миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период 2024 года.
УФНС России по Омской области опубликовало динамику поступления страховых взносов во внебюджетные фонды от налогоплательщиков Омской области. Страховых взносов на обязательное пенсионное страхование поступило 72,6 миллиардов рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выше на 12,2%. Страховых взносов на обязательное медицинское страхование поступило 18,1 миллиардов рублей — рост составил 12,7%. Страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поступило 8,5 миллиардов рублей, что на 12,8% или больше аналогичного периода прошлого года.