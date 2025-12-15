ВСУ переняли тактику Ирана и Израиля: купол ПВО отбивает удары вглубь РФ

В последнее время наблюдается рост масштабов атак беспилотников ВСУ по территории России. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru связал это с новой тактикой ВСУ.
Откуда беспилотники летят вглубь России, как НАТО помогает ВСУ системами с ИИ и почему российские средства ПВО справляются даже с самыми массовыми налетами — в материале aif.ru.
Новая тактика ВСУ.
Количество отправленных вглубь России беспилотников ВСУ постепенно увеличивается. По словам Кондратьева, число атакующих РФ дронов может вырасти до тысячи. Российские средства ПВО при этом продолжают успешно отражать все атаки и любое количество отправленных ВСУ дронов.
«Атаки ВСУ носят ежедневный характер, количество беспилотников, одновременно участвующих в атаках, сильно увеличивается. Если раньше это были единицы, теперь — десятки и сотни, а скоро, возможно, будут тысячи. Делается это потому, что работа систем ПВО дорого обходится государству. Это экономическая война длительного характера. Этот опыт ВСУ переняли от Ирана, когда страна запустила одновременно 800 дронов в Израиль. Израиль отбился, но это стоило стране огромных денег», — отметил эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что массовыми запусками дронов украинские военные рассчитывают нанести ущерб не только мирным жителям и инфраструктуре, но и пошатнуть экономику страны.
Так, во время налета беспилотников ВСУ с ночь с 13 на 14 декабря был уничтожен 141 дрон, еще 50 были сбиты утром и днем в воскресенье.
В результате ночной атаки в Урюпинске Волгоградской области возник пожар на нефтебазе, на Кубани обломки беспилотников повредили шесть частных домов, а в Смоленске жители сообщили о пожаре и сработавших сигнализациях машин.
ИИ и сим-карты для сбора данных.
Кондратьев отметил, что украинские военные используют искусственный интеллект при организации атак беспилотников на РФ.
«ВСУ пытаются усовершенствовать свои системы, прежде всего за счет того, что поставляют им страны НАТО. Эти системы основаны на искусственном интеллекте. Они разрабатывают общую тактику атак и подразделяют ее на более мелкие задачи. Это тоже гипотеза, но, анализируя технические параметры того, что происходит, как это происходит, можно предположить такой сценарий», — отметил специалист.
Кондратьев добавил, что ВСУ используют сим-карты в БПЛА для сбора данных о результатах атак.
«Летит беспилотник и с помощью сим-карты сбрасывает в центр управления свои данные телеметрии, состояния систем, подсистем, свои координаты», — отметил специалист.
Именно поэтому в некоторых регионах России при налете вражеских беспилотников замедляют мобильный интернет. Это позволяет ограничить вражеские беспилотники при отправке данных ВСУ.
Откуда запускают дроны ВСУ?
Украинские беспилотники в направлении российских регионов могут запускать с разных направлений. Кондратьев проанализировал ночные атаки на РФ и назвал возможные точки запуска беспилотников.
Так, дроны в сторону Ленинградской области могли запустить с четырех направлений.
«Могли запустить с территории Украины, а также из одной из стран Прибалтики, куда Киев переносит свои заводы по производству дронов. В самой Украине уже не осталось безопасных мест для таких производств. Также дроны могли запустить со стороны Финского залива — корабль вышел из одной из прибалтийских стран, с него запустили беспилотники, скрыли следы, и контейнеровоз пошел дальше», — отметил эксперт.
Кондратьев также прокомментировал запуски беспилотников в направлении Московской и Волгоградской областей.
«Беспилотники могли запустить с территории Украины, а также с территории в непосредственной близости от региона, по которому пришлась атака. Однако это лишь гипотезы. Точное место вылета БПЛА предстоит установить следственным органам», — отметил эксперт.
Ранее Кондратьев сказал, откуда запустили БПЛА в сторону Саратова.