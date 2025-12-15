ВСУ переняли тактику Ирана и Израиля: купол ПВО отбивает удары вглубь РФ

«ВСУ пытаются усовершенствовать свои системы, прежде всего за счет того, что поставляют им страны НАТО. Эти системы основаны на искусственном интеллекте. Они разрабатывают общую тактику атак и подразделяют ее на более мелкие задачи. Это тоже гипотеза, но, анализируя технические параметры того, что происходит, как это происходит, можно предположить такой сценарий», — отметил специалист.