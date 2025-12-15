«Россия 25» разгромила Казахстан в последнем матче Кубка «Первого канала»

В последнем матче Кубка «Первого канала» встретились российская команда и сборная Казахстана. Игра продемонстрировала большую разницу в классе и завершилась победой хозяев 9:0. «Наш уровень ниже, не доехали многие ребята, возможно, что с ними сыграли бы лучше. Но получилось так, как получилось», — объяснил разгром главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов (цитата по сайту Федерации хоккея России).