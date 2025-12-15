Ричмонд
«Россия 25» разгромила Казахстан в последнем матче Кубка «Первого канала»

«Россия 25» выиграла Кубок «Первого канала» по хоккею. Турнир с участием трех национальных сборных завершился в Новосибирске 14 декабря.

Источник: БЕЛТА

В последнем матче Кубка «Первого канала» встретились российская команда и сборная Казахстана. Игра продемонстрировала большую разницу в классе и завершилась победой хозяев 9:0. «Наш уровень ниже, не доехали многие ребята, возможно, что с ними сыграли бы лучше. Но получилось так, как получилось», — объяснил разгром главный тренер сборной Казахстана Талгат Жайлауов (цитата по сайту Федерации хоккея России).

Ранее россияне обыграли сборную Белоруссии, оставшуюся второй, со счетом 3:1. Белорусскую команду выводил на лед «Сибирь-Арены» Дмитрий Квартальнов, в 2012—2014 годы работавший главным тренером новосибирской «Сибири».