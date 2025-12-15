Новосибирск побил рекорд посещаемости Кубка Первого канала по хоккею

«Наш регион с нетерпением ждал этого большого спортивного события — оно стало настоящим праздником для всех любителей хоккея. Нам очень приятно, что Федерация хоккея России выбрала именно Новосибирск для проведения турнира высшего уровня, главного взрослого соревнования среди сборных. Огромное спасибо всем организаторам за проделанную работу, — отметил губернатор. — Отдельные слова благодарности игрокам — они показали свой высочайший профессионализм. Поздравляю Сборную России с заслуженной победой! И, конечно же, спасибо нашим болельщикам! Трибуны были заполнены до отказа — побит рекорд посещаемости Кубка — 11650 зрителей. Атмосфера на нашей ледовой арене потрясающая! Уверен, что этот хоккейный праздник все запомнят надолго!».