Послание Земле с Юпитера: новая версия происхождения объекта 3I/ATLAS

В истории кометы-НЛО 3I/ATLAS наметился новый виток сенсаций. В социальных сетях появилось заявление, что межзвёздный объект полностью синхронизирован с одной из лун Юпитера — спутником Каллисто. Однако, когда эти доказательства попали на экспертный стол, оказалось, что громкая теория рассыпается при первой же проверке на прочность. В чем ошибся автор сенсации и что на самом деле представляет собой уникальная комета, рассказал в эксклюзивном интервью астроном, популяризатор науки Александр Киселев.