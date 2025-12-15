Послание Земле с Юпитера: новая версия происхождения объекта 3I/ATLAS

В истории кометы-НЛО 3I/ATLAS наметился новый виток сенсаций. В социальных сетях появилось заявление, что межзвёздный объект полностью синхронизирован с одной из лун Юпитера — спутником Каллисто. Однако, когда эти доказательства попали на экспертный стол, оказалось, что громкая теория рассыпается при первой же проверке на прочность. В чем ошибся автор сенсации и что на самом деле представляет собой уникальная комета, рассказал в эксклюзивном интервью астроном, популяризатор науки Александр Киселев.
Искусственный разум или ледяная глыба?
Напомним, объект 3I/ATLAS, также известный как C/2025 N1 (ATLAS), был обнаружен 1 июля 2025 года системой телескопов ATLAS в Чили. Это всего лишь третий подтвержденный гость из другой звездной системы после Оумуамуа и кометы Борисова.
Его уникальность — в рекордных характеристиках: скорость около 68,3 км/с, возраст около 7 миллиардов лет и гигантская гиперболическая орбита, которая больше никогда не приведет его в нашу систему.
Версию об искусственном происхождении объекта наиболее активно продвигает астрофизик из Гарварда Ави Леб. Он указывает на необычную яркость, совпадение плоскости орбиты с земной с вероятностью всего 0.2% и положение в перигелии, теоретически удобное для выполнения гравитационного маневра. Большинство научного сообщества его гипотезу отвергает и считает, что 3I/ATLAS ведет себя как комета: у нее есть ядро, газовая кома и хвост.
«Пульс» кометы и ритм Каллисто.
Недавно в социальной сети X* (бывший Twitter) появилось сообщение, которое привлекло внимание конспирологов и СМИ. Автор канала, называющий себя «первым человеком, раскрывшим, что 3I/ATLAS — на 100% искусственный», заявил о потрясающей находке.
«Межзвездная комета 3I/ATLAS совершает один пульс каждые 16,16 часов. Каллисто совершает один оборот вокруг своей оси каждые 16,6 дней… Это ровно ~25 ударов сердца в сутки в Каллисто! Совпадение… ?», — говорится в сообщении.
Автор утверждал, что объект «полностью синхронизирован» с Каллисто и даже подлетит к этому «кислородному спутнику» в марте 2026 года.
Новая гипотеза.
Астроном и популяризатор науки Александр Киселев ознакомился с этими доводами.
Эксперт считает, что понятие «пульса» кометы с фиксированным периодом в 16.16 часов — расплывчатое. Кометы не пульсируют как механизмы; у них могут быть периодические изменения яркости из-за испарения льда, но называть это «сердцебиением» некорректно.
«Научно установленный период вращения Каллисто вокруг своей оси — около 16.6 земных суток, что равно примерно 398.4 часам. Сравнивать это с 16.16 часами бессмысленно», — сказал ученый.
Киселев также сомневается в утверждении о близком пролете кометы мимо Каллисто в марте 2026 года. По расчетам NASA и других агентств, 16 марта 2026 года 3I/ATLAS пролетит на расстоянии примерно 53.6 миллиона километров от Юпитера. Это безопасная дистанция, которая не предполагает тесного сближения ни с планетой, ни с ее спутниками.
«Серьезные научные открытия публикуются в рецензируемых журналах, а не озвучиваются анонимными блогерами в соцсетях», — озвучил Киселев свой последний аргумент.
Что происходит с кометой на самом деле?
Но в чем никто не сомневается, так это в том, что ученые фиксируют реальные и поразительные изменения кометы.
Ее цвет становится ярче и насыщеннее. Наблюдения на телескопе Gemini North показали, что после сближения с Солнцем в конце октября комета приобрела зеленоватый оттенок. Это обычное для многих комет явление, вызванное испарением двухатомного углерода (C2), а не признак инопланетных технологий.
За объектом наблюдают десятки обсерваторий и космических аппаратов. В ноябре уникальные снимки сделали космический телескоп «Хаббл» и зонд JUICE, летящий к Юпитеру.
Большинство ученых сходится в том, что несущаяся к Земле комета безопасна. Она максимально сблизится с Землей 19 декабря 2025 года, пройдя на расстоянии около 270 миллионов километров (1.8 а.е.), что не представляет угрозы. Увидеть ее невооруженным глазом будет сложно, но астрономы-любители с хорошим оборудованием получат шанс.