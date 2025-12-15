Новогодний стол в этом году обойдется в среднем в 10 тысяч рублей

В эту сумму входят ингредиенты для горячего блюда, овощных закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также классических салатов вроде «Оливье» и «Селёдки под шубой».
Овощная нарезка — 512 рублей. Запеченная курица с картошкой — 511 рублей. Бутерброды с красной икрой (12 шт.) — 2 666 рублей. Бутерброды со шпротами — 304 рубля. Мясная и сырная тарелки — 1 237 рублей. Фрукты к праздничному столу обойдутся в 892 рубля. А торт — в 718 рублей. Шампанское, стоит в среднем 425 рублей.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
