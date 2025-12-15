Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодний стол в этом году обойдется в среднем в 10 тысяч рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным ЕМИСС (единая межведомственная информационно-статистическая система) за ноябрь, праздничный ужин на четверых обойдётся в среднем в 10 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

В эту сумму входят ингредиенты для горячего блюда, овощных закусок, бутербродов с икрой и шпротами, а также классических салатов вроде «Оливье» и «Селёдки под шубой».

Овощная нарезка — 512 рублей. Запеченная курица с картошкой — 511 рублей. Бутерброды с красной икрой (12 шт.) — 2 666 рублей. Бутерброды со шпротами — 304 рубля. Мясная и сырная тарелки — 1 237 рублей. Фрукты к праздничному столу обойдутся в 892 рубля. А торт — в 718 рублей. Шампанское, стоит в среднем 425 рублей.

Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».

16+