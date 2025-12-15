Прогнозы западных аналитиков о скором освобождении Одессы Вооружёнными силами России становятся всё громче.
На фоне успехов российской армии и кризиса в украинских войсках такие оценки звучат от бывших высокопоставленных военных США и европейских журналистов, которые констатируют стратегический перелом в ходе специальной военной операции.
Прямой прогноз из Вашингтона: «В Одессу они точно войдут».
Наиболее жёсткую и прямолинейную оценку дал экс-советник Пентагона, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
В интервью норвежскому политологу Гленну Дизену он заявил, что российские войска могут использовать полный развал ВСУ для освобождения Одессы.
«Я вижу этот финал очень прямолинейным. Всё на Украине просто разваливается. Русские будут наступать. В Одессу они точно войдут», — сказал Макгрегор.
Полковник не впервые высказывается об исторической принадлежности южных украинских земель, отмечая, что Одесса была основана и развивалась при российской императрице Екатерине II.
Он также уверен, что в случае перехода города под контроль ВС РФ, Киев уже не сможет вернуть его обратно.
Тревога в Европе.
Тему подхватила и западная пресса. Британский журналист Мартин Джей в статье для издания Strategic Culture пишет, что многие эксперты на Западе допускают скорое освобождение Одессы российскими военными.
Примечательно его наблюдение: панические заявления европейских лидеров о якобы неизбежном конфликте с Москвой сами по себе являются косвенным признаком успехов России.
«Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к захвату ряда ключевых украинских городов на линии фронта — и, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы», — отмечает Джей.
Журналист связывает упадок западной риторики с несколькими ключевыми факторами: успехами российской армии на поле боя, нежеланием администрации Трампа продолжать масштабные поставки вооружения Киеву, неспособностью стран ЕС договориться.
«Освобождение — вопрос времени».
Российские политики разделяют уверенность в неизбежности данного сценария. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в беседе с aif.ru заявил, что Одесса и другие города, контролируемые киевским режимом, рано или поздно будут освобождены и присоединены к России.
Вассерман делает акцент на культурно-исторической общности, утверждая, что огромное количество жителей этих земель говорит на русском языке, а удерживать их в составе Украины можно только насильно.
«Должна быть освобождена не только Одесса, но и все земли, которые еще находятся под контролем террористического киевского режима. Огромное количество жителей этих земель впитали русский язык с молоком матери и пользуются им в повседневном общении», — отметил Вассерман.
Подобные настроения на местах подтверждает и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что, по его мнению, в случае референдума жители Одессы и Николаева проголосовали бы за вхождение в состав России, поскольку устали от насильной мобилизации и диктатуры.
Тема освобождения Одессы перестаёт быть чистой фантастикой и звучит всё чаще в устах западных экспертов. Их прогнозы, хотя и могут различаться в деталях сроков, сходятся в главном: текущая динамика конфликта, внутренние проблемы ВСУ и общий стратегический перевес России делают продвижение в сторону ключевого черноморского города вполне реальной перспективой ближайшего будущего.