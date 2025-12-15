Ричмонд
-7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил Украину с черной дырой

Фицо обвинил Украину в исчезновении средств Европейского союза.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в исчезновении средств Европейского союза и подрыве стабильности его будущего.

В своём посте в Facebook (платформа принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой) Фицо написал: «Украина — это черная дыра, из-за которой исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза».

Ранее Фицо резко высказался в адрес студентов, выступающих за продолжение боевых действий на Украине. По его словам, если они действительно поддерживают киевский режим, то им стоит отправиться в зону спецоперации.

Прежде KP.RU сообщал, что власти Словакии не намерены участвовать в финансовых схемах ЕС, связанных с поддержкой конфликта на Украине. Фицо также назвал ошибкой планы Евросоюза выделить Киеву 140 млрд евро в ближайшие годы.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше