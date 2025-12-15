Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в исчезновении средств Европейского союза и подрыве стабильности его будущего.
В своём посте в Facebook (платформа принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещённой) Фицо написал: «Украина — это черная дыра, из-за которой исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза».
Ранее Фицо резко высказался в адрес студентов, выступающих за продолжение боевых действий на Украине. По его словам, если они действительно поддерживают киевский режим, то им стоит отправиться в зону спецоперации.
