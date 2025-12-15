Новосибирская прокуратура добилась выплаты алиментов от горе-отца

Прокуратура провела проверку и выяснила, что у должника был расчетный счет с наличием денежных средств, о которых судебный пристав-исполнитель не имел информации. В результате прокуратура внесла представление главному судебному приставу региона, и после его рассмотрения счета должника были установлены. В итоге, долг по алиментам был полностью погашен.