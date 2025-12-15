Ричмонд
Новосибирская прокуратура добилась выплаты алиментов от горе-отца

Прокуратура внесла представление главному судебному приставу региона, и после его рассмотрения счета должника были установлены.

Источник: Freepik

Ситуация с невыплатой алиментов в Новосибирской области завершилась успешно после вмешательства прокуратуры. Женщина обратилась в ведомство с жалобой на бездействие судебных приставов в отношении её бывшего мужа, который на протяжении долгого времени не исполнял свои обязательства по содержанию несовершеннолетнего ребенка.

После достижения ребенком совершеннолетия, заявительница обратилась в отделение судебных приставов по Новосибирскому району. Несмотря на привлечение должника к административной ответственности, он погасил лишь 18 тысяч рублей из общей задолженности, превышающей 1 миллион рублей.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что у должника был расчетный счет с наличием денежных средств, о которых судебный пристав-исполнитель не имел информации. В результате прокуратура внесла представление главному судебному приставу региона, и после его рассмотрения счета должника были установлены. В итоге, долг по алиментам был полностью погашен.