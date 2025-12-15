Ричмонд
«Парма» в Перми при полных трибунах победила «Локомотив-Кубань»

Пермяки закрепились на шестом месте в турнирной таблице.

Источник: Комсомольская правда

«Бетсити Парма» в Перми после победы над «Локомотивом-Кубань» закрепилась на шестом месте в турнирной таблице регулярного сезона Единой лиги ВТБ. Решающей в матче стала четвертая четверть.

«Парма» победила со счетом 93:85 (27:24, 27:16, 14:22, 25:23). За матчем в переполненном УДС «Молот» наблюдали 6 204 любителя баскетбола. Это четвертый солд-аут пермяков в сезоне.

В составе победителей результативную игру показали: Картер (23 очка), Адамс Д. (18), Шашков (15), Адамс Б. (13); проигравших — Мартин (18), Миллер (14), Квитковских (11), Темиров и Хантер (оба — по 11). За 29 секунд до конца матча пермяки вели «+3». Данк Картера снял вопрос от победителей.

До Нового года «Парма» проведет еще три матча: 21 декабря — в Екатеринбурге против «Уралмаша», 25 и 29 декабря — в Перми против «Енисея» и «Пари НН».