«Щелкунчик» за миллион: в ГД предложили снизить цены на культовый балет

Старт продаж билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре каждый год превращается в культурно-социальный феномен. Однако в этом сезоне ажиотаж достиг поистине рекордных масштабов. На аукционе, прошедшем 12 декабря, комплект из четырех билетов на предновогодний показ 31 декабря был продан за ошеломляющую сумму в 1,02 миллиона рублей. Еще один лот ушел за 780 тысяч. Сколько на самом деле должно стоить волшебство классического русского балета, в беседе с aif.ru рассказали депутаты Государственной Думы Елена Драпеко и Виталий Милонов.
Мода на балет.
Депутат Елена Драпеко, комментируя аукционные рекорды, напрямую связывает ажиотаж с трендами и психологией потребления.
«Во-первых, это мода. Во-вторых, это повышение самооценки, своего престижа. Мне, кстати, один человек с гордостью сообщил, что достал билеты на “Щелкунчика”. Это уже просто вот как такая дань моде идёт, как какой-то тренд, что нужно обязательно сходить в Большой на “Щелкунчика” за большие деньги», — поделилась мнением парламентарий.
По её словам, в сложившейся ситуации речь уже не идет о любителях искусства, которые хотят посетить балет, увидеть выступление мастеров сцены.
«Этот балет стал как модные аксессуары какие-то, как телефон какой-нибудь там супер-модной модели, как машина очень дорогая. В новогодние дни эта постановка в Большом становится элементом престижа, социального статуса», — добавила она.
Драпеко отмечает, что такой нездоровый спрос характерен именно для предновогодних и праздничных дней и предлагает зрителям более рациональные альтернативы.
«Сегодня “Щелкунчика” поставили практически все балетные театры страны. Только в Москве идет десяток постановок по этому произведению. А если хочется увидеть этот балет именно в Большом, то можно посетить его в другое время. В обычные дни цены на билеты другие», — советует парламентарий.
Цена искусства.
Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов уверен, что цены взвинчивают не ценители искусства.
«Это все нездоровый ажиотаж и возмездие за участие в этом ажиотаже. Не более того. Большинство людей, которые покупают билеты за эти деньги, мало напоминают ценителей русского балета. Это, скорее, такой фетиш, маст хэв, модный тренд. “Щелкунчик” за сто тысяч — это не про духовное, не про культурное обогащение, это просто про некий атрибут, чтобы сделать фотографию, чтобы выложить, что я там побывала. Мне жалко искренне русский балет, который стал заложником некой истории», — заявил он.
Милонов убеждён, что эту ситуацию можно регулировать.
«Я считаю, что здесь все-таки Минкульт, допуская рыночное регулирование цен на балет, все-таки должен понимать, что часть мест хотя бы должна быть гарантированно распространена для тех категорий людей, которые не могут себе позволить такие бешеные цены», — отметил парламентарий.
Он также согласен с коллегой, что зрителям стоит обратить внимание на другие театры, подчеркивая практический выход из положения.
Официальная стоимость билетов на балет «Щелкунчик» на сайте театра в этом сезоне варьируется от 5 до 50 тысяч рублей. Однако к середине декабря на большинство показов, особенно в период с 25 по 31 декабря, билеты были полностью распроданы. По данным на 14 декабря, места ещё оставались на представления 17, 19, 20, 21 и 30 декабря. Но главный пик спроса, как видно по аукционным результатам, пришелся на вечернее представление в сам канун Нового года, 31 декабря в 18:00. Аукцион стал отдельным каналом продаж, где цена определяется исключительно спросом.