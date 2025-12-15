Кому в России предлагают самые высокие зарплаты

Средняя предлагаемая зарплата россиянам в декабре 2025 года достигла 83,7 тысячи рублей, что на 14% больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru, который проанализировал размещенные на платформе вакансии по всей стране.