Кому в России предлагают самые высокие зарплаты

Средняя предлагаемая россиянам зарплата выросла.
Средняя предлагаемая зарплата россиянам в декабре 2025 года достигла 83,7 тысячи рублей, что на 14% больше, чем год назад. Об этом сообщили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru, который проанализировал размещенные на платформе вакансии по всей стране.
«Россиянам стали предлагать более высокие зарплаты. … Средняя предлагаемая зарплата россиянам в декабре составила 83,7 тысяч рублей», — сообщила «Газета.Ru» со сылкой на пресс-службу рекрутингового сервиса. Это на 14% больше чем в 2024 году.
Самые высокие доходы сейчас предлагают ИТ-специалистам и квалифицированным рабочим. Лидерами по уровню вознаграждения стали дата-сайентисты: средняя предлагаемая зарплата для них составила 268,8 тысячи рублей в месяц. На втором месте находятся DevOps-инженеры с 199,6 тысячи рублей, на третьем — монтажники, которым в среднем готовы платить 197,1 тысячи рублей. В пятерку также вошли водители (194,7 тысячи рублей) и маляры (184,6 тысячи рублей).
Минимальные уровни оплаты зафиксированы у работников массовых и социальных профессий. Дворникам работодатели в среднем предлагают 42 тысячи рублей в месяц, уборщикам — 45,8 тысячи. Средняя предлагаемая зарплата мерчандайзеров составила 49,3 тысячи рублей, воспитателей — 49,5 тысячи, психологов — 54,8 тысячи рублей.
Ситуация на российском рынке труда постепенно стабилизируется, вслед за чем замедляются и темпы роста заработных плат. Об этом говорится в декабрьском выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного Банком России.
Однако, по прогнозам экономистов, в 2026 году уровень благосостояния россиян может вырасти. Бывший сенатор, эксперт Агентства стратегических инициатив Ольга Епифанова ожидает, что увеличится реальный доход более чем 70 % домохозяйств.