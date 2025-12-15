Ричмонд
Школы и педагоги Хабаровского края стали призерами всероссийских конкурсов

Награды вручили на форуме библиотекарей в Москве.

Источник: Комсомольская правда

В Москве подвели итоги всероссийских конкурсов библиотечных практик Общества «Знание». Финальные испытания и церемония награждения прошли на Международном форуме школьных библиотекарей в Национальном центре «Россия». Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

В числе призеров оказались образовательные учреждения и педагоги Хабаровского края. Мероприятия реализуются по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, на конкурс «Самая читающая школа России» от Хабаровского края поступило 25 заявок. В финал вышли пять образовательных организаций. Призером в номинации, посвященной вовлечению в чтение учеников начальных классов, стал Краевой центр образования. Награду получила заведующая библиотекой Марина Еренкова.

«Школьные библиотеки становятся важным пространством для развития интереса к чтению и самореализации детей», — рассказали в министерстве.

Еще два призовых места регион получил в конкурсе «Лучший школьный педагог-библиотекарь России». В финал вышли восемь специалистов края. Призерами стали педагог-библиотекарь школы № 28 Комсомольска Елена Замотаева и педагог-библиотекарь школы-интерната № 10 Бикина Алена Фомина.

Форум объединил около тысячи участников из разных стран. Награды победителям и призерам вручили представители Минпросвещения России и Российской государственной библиотеки.