Школы и педагоги Хабаровского края стали призерами всероссийских конкурсов

Как рассказали в региональном министерстве образования и науки, на конкурс «Самая читающая школа России» от Хабаровского края поступило 25 заявок. В финал вышли пять образовательных организаций. Призером в номинации, посвященной вовлечению в чтение учеников начальных классов, стал Краевой центр образования. Награду получила заведующая библиотекой Марина Еренкова.