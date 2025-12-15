Актёра Ярмольника оштрафовали за неуплату взыскания

Актёра Леонида Ярмольника оштрафовали за то, что он не оплатил в срок наложенное на него ранее взыскание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в публикации.
Сообщается, что актёр должен выплатить увеличенную в два раза стоимость ранее непогашенного штрафа.
В похожей ситуации недавно оказался Михаил Боярский. Суд Петербурга привлек его к ответственности за неуплату штрафа. Санкция предусматривает штраф в двукратном размере от предыдущего.
При этом не сообщалось, за что были оштрафованы звёзды и какие суммы были им назначены в качестве взыскания.
Ранее сообщалось, что Аглае Тарасовой вынесли приговор. Актриса осуждена на три года условно за контрабанду наркотиков. Звезда «Холопа» также заплатит штраф в 200 тысяч рублей и пожертвовала еще 200 тысяч рублей на лечение наркозависимых.