Актёра Ярмольника оштрафовали за неуплату взыскания

Леонид Ярмольник должен выплатить ранее неоплаченный штраф в двукратном размере.

Источник: Комсомольская правда

Актёра Леонида Ярмольника оштрафовали за то, что он не оплатил в срок наложенное на него ранее взыскание. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — сказано в публикации.

Сообщается, что актёр должен выплатить увеличенную в два раза стоимость ранее непогашенного штрафа.

В похожей ситуации недавно оказался Михаил Боярский. Суд Петербурга привлек его к ответственности за неуплату штрафа. Санкция предусматривает штраф в двукратном размере от предыдущего.

При этом не сообщалось, за что были оштрафованы звёзды и какие суммы были им назначены в качестве взыскания.

Ранее сообщалось, что Аглае Тарасовой вынесли приговор. Актриса осуждена на три года условно за контрабанду наркотиков. Звезда «Холопа» также заплатит штраф в 200 тысяч рублей и пожертвовала еще 200 тысяч рублей на лечение наркозависимых.