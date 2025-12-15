Боец Эдуард Преин из Тайшета героически погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции погиб Эдуард Преин из Тайшета. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, церемония прощания с героем состоится 15 декабря.
— Боец родился в Лесогорске, позже семья перебралась в Тайшет. Эдуард Преин окончил местную школу, а после поступил в промышленно-технологический техникум, выучился на сварщика. Около 20 лет работал в охранном предприятии, — рассказывают в администрации.
«За ленточку» отправился после подписания контракта. Пал при выполнении боевого задания 31 августа 2024 года, ему было 49 лет. Дома его ждали жена и две дочери. Близкие отзываются о военнослужащем с теплотой и любовью, вспоминают, что он был добрым, великодушным и отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мемориальный комплекс памяти бойцов СВО «Звезды памяти» открыли в Усть-Илимске.