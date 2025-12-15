Боец Эдуард Преин из Тайшета героически погиб в зоне СВО

«За ленточку» отправился после подписания контракта. Пал при выполнении боевого задания 31 августа 2024 года, ему было 49 лет. Дома его ждали жена и две дочери. Близкие отзываются о военнослужащем с теплотой и любовью, вспоминают, что он был добрым, великодушным и отзывчивым человеком, всегда приходил на помощь.