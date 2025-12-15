Пенсии проиндексируют в 2026: кому и сколько выплатят?

Плановая индексация затронет практически все категории получателей — от пенсионеров по возрасту до тех, кто получает выплаты по инвалидности или в связи с потерей кормильца. Вместе с повышением самих пенсий обновятся и правила расчёта: увеличится стоимость пенсионного балла, подрастёт фиксированная часть страховой пенсии, а оформление региональных доплат станет полностью автоматическим через Социальный фонд России.
С нового года страховые пенсии вырастут на 7,6% — соответствующий закон уже подписан. Минимальная пенсия по старости после индексации достигнет 14 278 рублей, а средний размер выплаты для неработающих пенсионеров увеличится примерно до 27,7 тысячи рублей. Это примерно на 1,9 тысячи больше, чем годом ранее.
Пенсия по потере кормильца с учётом повышения составит 8142 рубля, а минимальная выплата по инвалидности — 4376 рублей.
Работающим пенсионерам также положена индексация: в среднем их пенсия увеличится до 23,8 тысячи рублей, что означает прибавку в районе 1,6 тысячи рублей.
Так как индексация рассчитывается в процентах, увеличение в рублях у каждого будет индивидуальным. Например, при пенсии в 20 000 рублей после повышения сумма составит около 21 520 рублей.
Повышение получат все категории страховых пенсионеров:
• пенсионеры по возрасту;
• люди с инвалидностью;
• получатели выплат по потере кормильца;
• продолжающие работать пожилые россияне.
Социальные пенсии увеличат с апреля 2026 года на 6,8%. Это касается тех, у кого нет необходимого стажа для страховой пенсии, а также детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства.
Если после индексации сумма всё ещё будет ниже прожиточного минимума пенсионера, государство добавит необходимую разницу. В расчёт берутся:
• фактический размер пенсии;
• региональный прожиточный минимум;
• федеральный ПМ — в 2026 году он составит 16 288 рублей.
Если в регионе прожиточный минимум выше федерального, назначается региональная доплата. Пенсия и доплата перечисляются одновременно и автоматически.
С 2025 года работающим пенсионерам вновь начали индексировать страховые выплаты, поэтому в 2026-м они также получат повышение на 7,6%. Однако у тех, кто вышел на пенсию до 2025 года и всё это время работал, действует особый механизм.
Ранее все индексации для работающих пенсионеров лишь фиксировались в расчётах, но не выплачивались. После увольнения Социальный фонд автоматически пересчитает их пенсию, учитывая все накопившиеся индексации. Это означает, что итоговая выплата может оказаться значительно выше той, что человек получал во время работы.
В 2026 году увеличиваются оба основных элемента страховой пенсии:
• стоимость пенсионного балла — 156,76 рубля вместо 145,69 рубля;
• фиксированная выплата — 9584,69 рубля вместо 8907,70 рубля.
Для пенсионеров старше 80 лет и людей с инвалидностью I группы фиксированная выплата будет двойной — около 19 169 рублей. За каждого иждивенца прибавляется примерно 3200 рублей, но не более чем за троих.
Повышение военных пенсий традиционно проходит осенью. С 1 октября 2026 года выплаты для военнослужащих и сотрудников силовых структур увеличат на 4%. Размер таких пенсий зависит от должности, звания и выслуги лет, а также надбавок и коэффициентов. Индексации подлежат только военные пенсионеры — гражданский персонал увеличение не получит.