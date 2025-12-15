Ричмонд
Подозреваемый в теракте в Сиднее мог обучаться в исламском центре Австралии

Один из подозреваемых в совершении теракта в Сиднее, 24-летний Навид Акрам, возможно, проходил обучение религии в одном из австралийских исламских центров.

Как сообщает газета New York Post, речь идёт об институте Аль-Мурада, который, по данным издания, имеет связи с другими мусульманскими организациями в стране.

Согласно публикации, в 2022 году глава этого института Адам Исмаил упоминал Акрама в своих социальных сетях как ученика центра. Позднее, как утверждается, эта запись могла быть удалена.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в университете США был военным.

